di Gianfranco Pellegrino

Quando mia nonna veniva a conoscenza di un fatto sconveniente, procedeva così. Lo diceva a tutti, tranne che ai protagonisti, vincolando ognuno al segreto. Per un po’ la cosa funzionava. Tutti sapevano del tradimento del marito, della perdita al gioco, del figlio che ha mentito sulla laurea. Ma, siccome nessuno sapeva che tutti gli altri sapevano, era come se nessuno sapesse. Il fatto era allo stesso tempo universalmente noto, ma anche segreto. Appena il numero dei confidenti aumentava, però, inevitabilmente succedeva che qualcuno si facesse scappare il segreto con qualcuno, o ritenesse di potersi fidare di qualcun altro e decidesse di condividere con lui il pettegolezzo. A questo punto, ci potevano essere due possibilità: chi riceveva la notizia scabrosa poteva o far finta di non saperla già, bloccando così la catena per un po’ e turando la falla, oppure poteva svelare l’inganno, ottenendo l’effetto di rendere noto a tutti il fatto, o meglio di far sapere a tutti che tutti ne erano a conoscenza.

C’è una generalizzazione statistica ovvia che regola comportamenti del genere: maggiore è il numero delle persone coinvolte maggiore sarà la probabilità che il segreto si diffonda. Anzi, si potrebbe dire che c’è un numero sotto il quale la probabilità di diffusione è molto bassa e un numero sopra il quale la probabilità che il segreto venga rivelato è altissima. D’altra parte, per determinare questo numero, e la probabilità che ne consegue, non basta la statistica. Tutto dipende dall’indole del gruppo in cui questi comportamenti si verificano. Se il gruppo è fatto da gente che tiene i segreti o che non sbaglia a fidarsi di chi ha davanti, probabilmente una sola defezione unilaterale non sarà sufficiente, ma ne serviranno molte. Se il gruppo, invece, è composto da persone che dicono subito quel che sanno o che sbagliano nel valutare di chi fidarsi o no, basterà un’unica defezione per diffondere la notizia a macchia d’olio e in brevissimo tempo.

La diffusione di un virus come il Covid-19 funziona come i segreti di mia nonna, se ho capito bene (e facendo astrazione, in questo post, da tutti i dettagli più specifici e più controversi della ricerca scientifica in corso sul virus, che sono ancora in via di definizione, di cui non sono un esperto e che non sono mio interesse principale qui: il mio obiettivo, come si vedrà ben presto, sono considerazioni etico-politiche). La diffusione del virus dipende dalla numerosità del gruppo coinvolto, dalla capacità dei singoli di giudicare su questioni come la contagiosità propria e altrui e dai costumi sociali. C’è, in casi del genere, una sorta di maledizione della defezione unilaterale: ogni defezione unilaterale – ogni defezione unilaterale a comportamenti come l’isolamento, per esempio, o ogni venir meno unilaterale di certe precauzioni – aumenta la probabilità di contagio, aumentando la probabilità di altre defezioni unilaterali, che presto o tardi diventeranno collettive[1]. Per dirlo più in dettaglio: un individuo isolato contagioso può contagiare chi incontra per caso, sapendolo o meno; una persona non contagiosa, ma che organizza un evento affollato o fa in modo di stimolare la presenza di altri ad eventi del genere oppure si muove credendo di essere sana diffonde il contagio, seppur in maniera indiretta. In tal senso, forse si dovrebbe distinguere fra l’untore isolato vero e proprio, o il paziente zero, che è probabile non esista o sia destinato a rimanere sconosciuto per sempre, e chi in maniere indirette ostacola l’isolamento del contagio. È su quest’ultimo caso che mi concentro qui.

Questo modo di spiegare la dinamica della diffusione del Coronavirus dovrebbe fare riflettere su alcune ripercussioni etico-politiche della situazione in cui ci troviamo e su un dato trascurato. Senza pretesa di essere esaustivi, e di uscire (troppo) dalla mia bolla social, in questi giorni i fronti di commento sulle reazioni del governo e della società al diffondersi del virus si sono concentrati sulle seguenti questioni: la natura e la certezza dei dati scientifici a nostra disposizione e il ruolo degli scienziati o dei sedicenti esperti (senza trascurare il comportamento mediatico di alcuni esperti che hanno indossato anche i panni dell’oracolo, del pubblico fustigatore dei costumi, e così via: Burioni, naturalmente, è il caso principale), con estremi contrapposti di scetticismo e allarmismo; l’impatto dei provvedimenti sulle nostre libertà individuali, con varie discussioni sullo stato di eccezione, sulla biopolitica, sul timore che i provvedimenti presi dal governo in questi giorni siano una scusa per protrarre sine die restrizioni antidemocratiche e illiberali: Giorgio Agamben e i Wu Ming sono stati i protagonisti abbastanza incontrastati di questa discussione[2].

Se l’analogia fra la diffusione del virus e la strategia del segreto di mia nonna è corretta, ci sono due osservazioni che dovrebbero a questo punto risultare ovvie. Primo, il dato rilevante sul virus non è la sua pericolosità – il tasso di mortalità –, ma la sua contagiosità. Questo molti l’hanno capito e detto a un certo punto, ma mi pare utile ripeterlo e mi pare utile rifletterci su. Tornando a mia nonna: il punto non è la natura del segreto, ma il numero di persone a cui lo comunica. E, naturalmente, se la scabrosità del segreto sta nel, o aumenta col, numero di persone che ne vengono a conoscenza, il fatto che maggiore il numero di persone cui esso viene comunicato, maggiore il pericolo che tutti ne vengano a conoscenza, rende la strategia di mia nonna molto pericolosa. Consideriamo, ad esempio, la questione dei posti letto in terapia intensiva. Non era stato detto con chiarezza sin dal primo momento, mi pare, ma poi si è capito che il problema era quello: evitare il collasso del sistema sanitario italiano. Il virus forse non è pericoloso, ma richiede, per la sua cura, una risorsa che può rapidamente diventare scarsa. Cercare di non contagiare e contagiarsi serve a rendere disponibile la risorsa a chi ne ha più bisogno. Per chi si è concentrato sull’attendibilità degli scienziati e delle conoscenze scientifiche sul virus: forse non è un problema scientifico, ma un problema amministrativo, di politiche sanitarie. E naturalmente il numero di posti in terapia intensiva non è un dato controverso. E per chi vede in tutto questo una manifestazione del paradigma biopolitico, in cui la vita viene controllata in maniera totalitaria dal potere politico: il controllo è talmente poco totalitario che mancano proprio le strutture che servirebbero a controllare, e basterebbe esporsi allegramente al contagio per mandare a monte il Panopticon. Basterebbe fare i kamikaze del virus, per mettere a dura prova la struttura tecnocratica e mutare la ferrea gestione dello stato di eccezione di cui hanno paura tanti neofoucaultiani in un’allegra (!?) anarchia preliminare a un’allegra (!?) morte di masse di anziani, immunodepressi e affetti da patologie respiratorie.

E questo porta alla seconda osservazione ovvia: la vita e la gestione della vita delle masse, cioè la biopolitica, non c’entrano, o comunque non sono l’aspetto specifico di tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Il problema sarebbe stato lo stesso, in fondo, se a un certo punto gli italiani avessero deciso di concentrarsi tutti al casello di Roncobilaccio. Il problema è che una risorsa che si presume a disposizione di qualunque cittadino italiano e di qualunque individuo di uno Stato minimamente funzionante – la viabilità, o l’esistenza di cure minime per malattie a diffusione contagiosa – invece è improvvisamente diventata scarsa. Da un lato, il fenomeno è simile a quello per cui, a un certo punto, molte generazioni del mondo industrializzato hanno consumato irrimediabilmente una risorsa non inesauribile – la capacità dell’atmosfera di assorbire gas a effetto serra senza effetti pericolosi sul clima. Dall’altro, la diffusione del virus è perversamente differente rispetto alla mitigazione del cambiamento climatico: nel caso del virus c’è gente che viene colpita immediatamente, e sono i più anziani, gli immunodepressi, chi fatica a respirare; nel caso del cambiamento climatico ci sono persone che verranno colpite tra molto tempo, e non sono qui a lamentarsi, e sono le generazioni future. Questo forse giustifica le nostre diverse reazioni ai due pericoli.

Ciò che è stato trascurato, però, o almeno così mi pare, è la natura delle azioni collettive che la diffusione e la prevenzione del virus mette in campo e richiede, quel che esso fa emergere sulle nostre società e le conseguenze di tutto ciò sulla natura della nostra vita associata di cittadini. Qui emerge infatti una differenza con l’esempio da cui sono partito – i segreti di mia nonna. In quel caso, infatti, il costume sociale dei gruppi poteva essere di due generi: o una discrezione prevalente – tutti o quasi tengono il segreto – o una sincerità predominante – tutti o quasi spifferano tutto. Nella prima situazione, come ho detto, solo l’errore può inceppare il meccanismo: solo se il membro della maggioranza che tiene il segreto sbaglia a giudicare e fa le sue confidenze a un membro della minoranza di spifferatori allora la notizia potrebbe iniziare a diffondersi. Ma, comunque, in una comunità con una maggioranza di discreti, la cosa potrebbe a lungo, o anche per sempre, restare celata.

Nel caso del virus il problema è che la norma sociale non è così chiara – perché la situazione non è stata vissuta prima (o se è stata vissuta prima, vedi Sars o epidemia della febbre spagnola, se ne è persa memoria o non si sono stabilizzate norme sociali durature ed efficaci). Quindi, la nostra comunità non è stabile, per così dire: ci comportiamo in maniere troppo diverse – dividendoci fra scettici e allarmisti, libertari a oltranza e nostalgici della legge marziale. E, naturalmente, nel caso del virus la possibilità di errore – degli scienziati, dei comuni cittadini, dei politici – è molto più alta che nel caso del giudizio su a chi affidare un segreto (una cosa perfezionata, negli esseri umani, da millenni di vita sociale e gestione delle notizie).

In un certo senso, qui il governo e la libertà non c’entrano, ancora. Il problema è che il virus richiede un’azione coordinata e noi non abbiamo una norma sociale attorno a cui coordinarci. Potremmo decidere di prenderlo tutti, e di tassarci per aumentare i posti in terapia intensiva, o di curarci a casa, o di lasciare morire i più deboli. Potremmo decidere di rinserrarci a casa, lavandoci compulsivamente le mani. Ma dovremmo deciderlo insieme, perché il primo che sgarra fa sgarrare tutti gli altri, in un senso o nell’altro. Questo è uno di quei casi in cui il conformismo è necessario, o meglio il non conformismo è possibile solo su uno sfondo di conformismo. Pochi possono prendersi delle libertà – per esempio la libertà di rischiare di ammalarsi –, solo se molti non si prendono simili libertà – mantenendosi sani e non intasando gli ospedali. E non si può dire che i pochi che si prendono la libertà di ammalarsi lo potrebbero comunque fare, perché rischiano in prima persona e nessun governo dovrebbe impedirglielo. Con una malattia contagiosa, il rischio è sempre collettivo. Pochi neofoucaultiani possono infettare molti neobenthamiani….

La struttura della cosa – e qui entrano in campo il governo e la libertà – è intrinsecamente liberticida e rende necessario un governo, quale che sia. Chiunque si prenda una libertà, infatti, fa sì che altri non se ne possano prendere di simili: chiunque decida di contagiare costringe alcuni ad ammalarsi; chiunque decida di isolarsi e isolare per non contagiare ed essere contagiati costringe alcuni a subire l’isolamento. In una situazione del genere, solo un accordo, una norma sociale, produce una situazione di relativa libertà. Ma in attesa che la norma sociale si crei, per prove ed errori, il virus si potrebbe diffondere. In casi del genere, una norma sociale dev’essere di necessità creata coercitivamente, da un governo. In una situazione del genere, forse, la coercizione governativa è la fonte della futura libertà. E naturalmente ci si potrebbe conformare prima di, o senza, essere costretti – si può cioè creare una norma sociale prima che qualcuno la imponga, e magari ne imponga una che non ci piace. E la prossima volta che accade, forse, potremmo semplicemente decidere da soli come fronteggiare la cosa, senza aspettare – e rendendo inutili – decreti di chiusura e provvedimenti vari. Può sembrare utopistico, ma in realtà è già avvenuto: in molti campi, le norme sociali hanno preceduto, e talvolta reso inutile, la coercizione legislativa. Ci sono leggi contro la tortura degli animali domestici, ma è la mentalità che è cambiata, e nessuno si sognerebbe di torturare un gatto, come avveniva forse ai tempi di mia nonna. E, per fare l’esempio contrario, ci sono leggi che tutelano il comune senso del pudore che sono del tutto inapplicate, dal momento che in fatto di costumi prevalgono norme sociali molto più permissive e meno retrive. La norma sociale contro certi reati contro i minori è più forte, e talvolta va meno per il sottile, delle norme giuridiche. Perché non si dovrebbe pensare che, se dovesse riaccadere, la norma sociale contro chi diffonde virus non arrivi a essere anche più forte dei decreti del governo?

Note

[1] Prendo l’idea da Nick Bostrom, Thomas Douglas & Anders Sandberg (2016) “The Unilateralist’s Curse and the Case for a Principle of Conformity”, Social Epistemology, 30:4, 350-371, ripreso e adattato al caso del virus in A. Sandberg, “Pandemic Ethics: the Unilateralist Curse and Covid-19, or Why You Should Stay Home”, sul blog Practical Ethics: http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2020/03/pandemic-ethics-the-unilateralist-curse-and-covid-19-or-why-you-should-stay-home/

[2] Sulla questione della scienza e della comunicazione, è utile leggere S. Pollo, “Parlare del virus in democrazia”, sulla newsletter della rivista il Mulino: https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5046. L’intervento di G. Agamben, uscito su Il Manifesto del 26 febbraio, si può leggere qui: https://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-unemergenza-immotivata/. L’intervento dei Wu Ming è qui: https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/02/diaro-virale-1/

[Immagine: Milano].