di Luca Barbieri

Mi pare che, assieme al Covid, in queste settimane stia circolando diffusamente anche il virus della retorica, soprattutto nei discorsi sulla scuola. Vorrei fare un po’ di ordine. Premetto che le considerazioni che svolgo vengono dalla mia attività di insegnante di liceo, e ad esse fanno riferimento: gli studenti di cui parlo sono dunque i liceali, con cui da otto anni lavoro.

Che la scuola c’entri nella ripresa dell’epidemia, è palese: grafico dei contagi alla mano, si nota che la curva comincia a salire in maniera significativa dall’inizio di ottobre, e l’unica novità rilevante nei comportamenti collettivi mi sembra sia stata la ripresa delle lezioni, avvenuta circa quindici giorni prima.

Chiaramente va subito precisato che la scuola c’entra, sì, ma in maniera indiretta: non erano le aule a essere pericolose, quanto gli autobus scolastici e i treni regionali, scandalosamente pieni. Per il resto, i ragazzi hanno imparato a tenere indossata la mascherina, meno a stare distanti – ma è anche comprensibile, umanamente e fisicamente: nemmeno noi adulti ci riusciamo sempre; e d’altronde la scuola ha riaperto a settembre accettando una scommessa che è anche una sfida alla logica: riaprire con i distanziamenti un luogo che è invece per sua natura di assembramento e di contatto.

Di conseguenza, dire che la chiusura delle scuole riduce il contagio è semplicemente una verità. Non di molto (si stima intorno al 15%), ma è pur sempre una percentuale significativa in un momento in cui il sistema sanitario rischia il tracollo per la saturazione dei posti di terapia intensiva.

Certamente questa chiusura era tutt’altro che inevitabile, ma bisognava agire nei mesi scorsi, e farlo con interventi strutturali: il principale, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto essere lo scaglionamento degli ingressi di circa mezz’ora; per ipotesi – e ricordo che parlo di scuole superiori –, le classi prime avrebbero potuto entrare alle otto, le seconde alle otto e mezza e così via fino alle quinte con ingresso alle dieci. Con una misura come questa si sarebbe quantomeno diminuito il sovraffollamento dei trasporti, con beneficio peraltro anche degli altri lavoratori. Si dirà: ma così le lezioni sarebbero durate fino a metà pomeriggio, per gli studenti e per gli insegnanti, senza considerare il problema della ristorazione! Vero, ma questo è un anno emergenziale: vanno messi da parte i corporativismi e le comodità, se si crede fermamente, come leggo da ogni parte, nell’assoluta necessità che la scuola sia in presenza. O meglio: che la scuola in presenza sia quella vera, mentre la d.a.d. un suo indegno surrogato malfunzionante.

Il che un po’ è vero, e ogni docente, me compreso, potrebbe a questo punto fare la lista delle stranezze e dei limiti di questo palliativo didattico spacciato per innovazione: dai gatti che passano davanti allo schermo, agli studenti che, interrogati, scompaiono nel cyberspazio o si alzano per andare ad aprire al corriere. Ma intanto bisognerebbe dividere, nei giudizi, la questione della valutazione online da quella dell’insegnamento disciplinare. La prima pone problemi oggettivi di sorveglianza, perlopiù irrisolvibili, la seconda di riorganizzazione mentale, perlopiù del docente; entrambe, ma soprattutto la prima, espongono l’insegnante a un’innegabile mortificazione del suo operato, di cui davvero non si sentiva il bisogno.

Tuttavia, a me non piacciono le demonizzazioni: non stravedo per le lezioni online, anche per concrete ripercussioni sul mio fisico (dolori muscolari, soprattutto cervicali), ma devo ammettere che, per le mie discipline, Lingua e Letteratura italiana e latina, tutto sommato funzionano. Altri contenuti, invece, sicuramente si adattano peggio a essere veicolati on-line, o forse proprio non si adattano: è il caso delle lingue, che richiedono presenza, interazione e prontezza, tutte abilità pressoché non esercitabili con la d.a.d.; mentre le materie scientifiche mi pare si situino in un limbo, essendo discipline per così dire molto empiriche nel loro svolgersi sostanzialmente tramite esercizi alla lavagna o esperimenti.

Ciò non vuol dire, però, che allora non si possa fare nulla di valido, in quelle materie, o che sia tutto tempo perso: in una d.a.d. di qualche settimana, si potrebbe ad esempio riscoprire la storia di una determinata lingua oppure anche quella della fisica, o della scienza e delle tecnica. Adattamenti, dunque, vale a dire guardare (e imparare a far guardare) la propria disciplina da un’altra prospettiva. Il discorso cambierebbe sul lungo periodo, indubbiamente, ma non sarebbe uno scoglio insormontabile.

Bisogna però ammettere che nessuno, alle superiori, insegna implantologia o chirurgia: si possono dunque spiegare le equazioni, il Decamerone e le leggi di Mendel anche on-line, previo un minimo di dimestichezza informatica – e mi domando allora se, piuttosto, non sia un po’ di sana alfabetizzazione tecnologica che manca, ai docenti italiani. Si possono persino fare le prove, previo saperle costruire per intercettare non solo le conoscenze, per le quali basta aprire una scheda di Chrome o proprio il libro che si ha davanti, ma le tanto famigerate competenze e abilità. Aggiungo pure che, con la possibilità di registrare le lezioni (in presenza o in modalità asincrona), si offre agli studenti con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la possibilità di stoppare la spiegazione per prendere appunti e addirittura di rivedersi l’intera lezione. E questo è un indubbio vantaggio, e un passo avanti nella didattica inclusiva.

In questo articolo mi interessa riflettere soprattutto sulla percezione che i ragazzi hanno della d.a.d., perché molta della retorica che ho sentito in queste settimane nasceva da un fraintendimento di essa. Ho appena corretto un pacco di temi d’italiano di una seconda, di cui una delle tracce era inerente la pandemia di Covid-19 e le sue ripercussioni sulla vita quotidiana. Tutti gli studenti che hanno svolto il tema hanno ammesso che la didattica in presenza è diversa e preferibile, ma nessuno ha demonizzato la d.a.d.: semplicemente, i miei alunni ne hanno riconosciuto e accettato l’uso emergenziale, e senza usare toni da pasionarie. E certo, non farebbe cambio con la lezione in presenza, come nemmeno io, ma, insomma, si sono adattati senza traumi di sorta.

Ho scritto sopra che non mi piacciono le demonizzazioni e ora aggiungo che non soffro neanche le idealizzazioni. Vengo dunque al nocciolo della questione: davvero gli studenti sentono una mancanza così forte della scuola in presenza?

Occorre fare attenzione. Credo che noi adulti ci siamo dimenticati cos’è stata la scuola, per noi: veramente era la cosa più bella del mondo? Davvero non andarci, d’estate, ci mancava? Se rispondiamo di sì, probabilmente è per due motivi: (1) perché il tempo che passa porta con sé una certa edulcorazione degli eventi, depurandoli dei loro lati negativi e cristallizzandoli invece in immagini perlopiù positive; e se questo si combina poi con la malinconia del tempo che passa e l’avanzare inesorabile degli anni, è facile che si idealizzi il periodo della propria gioventù, in cui la scuola gioca un ruolo fondamentale; (2) perché forse quello che ci mancava era il lato socializzante della scuola, in un’epoca in cui Internet non esisteva e non si era dunque sempre connessi; non ci mancava certo il lato educativo, di cui, all’età delle superiori la maggior parte dei discenti non percepisce appieno il valore.

Ma si potrebbe semplificare ulteriormente la questione. La scuola non ci mancava semplicemente perché studiare NON è bello. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. Casomai è bello l’oggetto dello studio, ma non certo l’azione dello studiare. E tanto meno è bello alzarsi all’alba per nove mesi all’anno, nell’età della vita in cui a letto non andresti mai e in cui dormiresti fino a mezzogiorno. A chi è piaciuto, a chi piace mettersi curvi su un libro e leggere, rileggere, sottolineare, sforzarsi di capire, riassumere e mandare a memoria? E poi essere interrogati e valutati, subendo gli inevitabili confronti con i compagni… a chi manca tutto questo? A nessuno che non sia un masochista. Certamente, al di là di questo muro sta la gratificazione dell’avere imparato, dell’essere diventati più colti e del sentirsi un po’ meno ignoranti, e non è cosa da poco. Ma non scambiamo il fine con il mezzo: studiare NON è bello. Richiede fatica, impegno, costanza, lotta contro la pigrizia, abnegazione di sé… e non c’è una sola azione invitante in quelle che ho appena menzionato. E non dipende dal fatto di essere adolescenti, e quindi ancora immaturi: ho preparato, trentacinquenne, il concorso straordinario per insegnanti e posso assicurare che non mi sono divertito. Mi sono acculturato, sì, ma certamente non divertito.

Mi chiedo allora: davvero gli studenti dei collettivi che stanno facendo sit-in fuori dalle scuole in questi giorni rappresentano il sentire dello studente medio? Solo io non ho praticamente mai percepito nei miei studenti tutta questa voglia matta di studiare e acculturarsi? E preciso che i miei alunni sono dei bravi ragazzi e delle brave ragazze, non degli scarti di riformatorio. Persone perbene, normali, che hanno diversi gradi di intelligenza e abilità, e a cui auguro tutto il bene possibile, ma che, appunto, nel loro essere normali, capiscono che una lezione su Marco Polo o sulla discesa di Carlo VIII è fruibile anche sotto forma di videolezione. E forse anche quella inerente la risoluzione delle disequazioni, a condizione però che il docente sappia usare i mezzi informatici (… ma appunto, questa non è una pecca dei ragazzi).

A me la scuola è sempre parsa il luogo dove si entra meno volentieri e da cui si corre fuori il prima possibile. Mi pare si facciano feste, l’ultimo giorno di scuola, non funerali. E che bigiare la scuola sia una delle azioni che ingolosiscono maggiormente gli alunni. E mi sembra anche che molti di loro vadano richiamati in classe per l’uso improprio dei cellulari mentre si spiega… e allora mi domando dov’è sempre stato tutto questo interesse smodato per l’apprendimento che oggi, all’improvviso gli studenti sembrano manifestare?

Più ragionevolmente, le cose stanno così: non c’è nessuno studente delle superiori che in questo momento sia a casa piangente perché non può andare a scuola. Credere il contrario vuol dire aver perso il senso della realtà, nonché avere una visione miope e idealizzata dell’essere studenti.

Allo studente medio, infatti, la scuola come ambiente di apprendimento non manca (e forse nemmeno come ambiente di socializzazione, visto che ormai oggi esso coincide bene o male col web), almeno per tre ragioni: (1) la prima è che è sospesa la didattica in presenza, non la didattica tout-court; con tutte le riserve che si possono avere sulla d.a.d., bisogna ammettere che, per una parte delle discipline del curriculum, essa può replicare abbastanza bene la lezione frontale; si dirà che la lezione frontale è superata e inefficace; direi che, adattata nei tempi e corretta con una sana interattività, per un mese o quanto durerà la quarantena, si può tranquillamente riesumare, visto che con essa sono cresciute generazioni di persone e non mi pare siano venute su male; si dirà che i ragazzi si distraggono, si disconnettono per sottrarsi alle interrogazioni e via dicendo… ma bisogna ricordare che è pur sempre il docente ad avere le redini della classe, anche online, e che forse lì, più che nel contesto in presenza, sorvegliabile, è messa veramente alla prova la sua capacità di coinvolgimento dei ragazzi, perché deve essa deve combattere contro il potere distraente del computer; probabilmente è una battaglia persa, bisogna ammetterlo; del resto, che i ragazzi siano inclini alla distrazione se non sorvegliati e non siano tendenzialmente in grado di autodisciplinarsi, lo si sa; ma la maturità è a diciott’anni, appunto, e gli adulti (cioè i maturi) sono gli insegnanti, nella partita educativa; (2) il secondo motivo sta nella comodità dello studiare a casa, i cui vantaggi sono inutili da riassumere perché intuibili da tutti; è pur vero che si tratta di comodità diverse per ognuno: non tutti hanno case grandi e confortevoli, non tutti hanno una stanza tutta per sé dove potersi concentrare, e in questo senso, sì, è grave la chiusura delle scuole: perché essa favorisce l’uguaglianza degli alunni a livello di strutture, tempi e mezzi di apprendimento; (3) l’ultimo motivo – e che però è anche il più interessante e significativo secondo me – è che gli studenti, diversamente da ministri, insegnanti e opinionisti vari, non idealizzano né l’istituzione-scuola, né chi ci lavora.

La scuola è un’istituzione, appunto: non è un mondo fatato che deve salvare l’umanità dal suo sfacelo. Tantomeno è il paradiso dei bambini o degli adolescenti (e bisognerebbe parlare con chi ha subìto, a diversi gradi e stadi del percorso scolastico, il bullismo, per sapere se è poi così bello stare a scuola; e mi pare che questo fenomeno sia ormai una piaga endemica). La scuola, dicevo, è un’istituzione, e cioè un ente più o meno funzionante, più o meno delegittimato e sgangherato a seconda dei contesti, in cui alcune persone, pagate per farlo, trasmettono un sapere e aiutano i ragazzi a costruire, usare e implementare la loro intelligenza, affinandola in modi e con materie anche molto diverse tra loro: per questo è giusto passare i pomeriggi tanto a leggere il Decamerone quanto a cercare di capire la meccanica dei fluidi. Certo, non è poco, anzi, è molto, moltissimo. Ora tutto questo mi pare si possa fare anche on-line, per quanto non in maniera ottimale come lo si farebbe in presenza. D’altronde il contesto è emergenziale, e la risposta non può che essere della stessa natura: si deve tamponare in qualche modo, è ingenuo pensare di poter riprodurre sulla rete il contesto-scuola ordinario.

Ritengo però esagerato parlare, come ho sentito più volte nel dibattito, di “danni irreparabili” sui ragazzi per alcune settimane di d.a.d., foss’anche per un semestre: questa è retorica bell’e buona. Come tanti colleghi, ho visto per l’ultima volta in presenza i miei studenti liceali in febbraio (un centinaio di persone), ritrovandoli poi nel settembre scorso: erano intellettivamente identici, nel bene e nel male; emotivamente, pure.

Dicevo che gli studenti non idealizzano nemmeno chi ci lavora, nella scuola, e cioè gli insegnanti. Semmai sono gli insegnanti stessi che, complici anche certe fiction e certi libri scritti proprio da ex professori, finiscono per idealizzare se stessi. Libri e miniserie sciagurati che presentano il lavoro del docente come una Missione di Vita, spingendo l’opinione pubblica a voler credere che sia così. La cosa inquietante è che adesso anche molti professori sembrano indulgere in questa idealizzazione, trovandoci magari quella gratificazione che la società non dà loro più: e si compiacciono dunque di sentirsi parroci del loro gregge di alunni, disponibili 24h su 24 e sette giorni su sette, nel timore che, se staccano per un momento, ne consegue la perdizione umana, sociale e intellettuale dei loro studenti. Per i quali, invece, i professori restano, certo, delle persone fondamentali, ma tutt’altro che insostituibili. Del resto, con la supplentite acuta che affligge la scuola italiana, è già un miracolo se riescono ad avere lo stesso insegnante per la stessa materia per più di uno o due anni.

Insomma, la pluricitata “alchimia profonda” tra docente e studente, fatta di fiducia incondizionata, sguardi e intesa emotiva, di solito esiste solo nella testa del primo, o andrebbe comunque ridimensionata, riconoscendole una prevalente unidirezionalità: è in buona sostanza un efficace palliativo che serve all’insegnante per autogratificarsi e dare senso al proprio lavoro. All’indomani del DPCM che annunciava il ritorno in d.a.d. per le superiori, ho visto al telegiornale una docente di inglese infervorata fino alle lacrime che esclamava: “Eh no, non li lasceremo soli, i nostri studenti, a costo di metterci a leggere tutti assieme Shakespeare nei parchi”. Mi sono dunque domandato: ma te l’hanno chiesto loro o sei tu che speri/vuoi/vorresti che te lo chiedessero? Perché c’è una bella differenza. Hanno una vita, gli studenti: vedono, dal vivo o su Internet, altre persone; e hanno interessi che sono lontani mediamente anni luce da quelli dei loro prof. È ingenuo pensare che l’insegnante sia il perno delle loro esistenze: quello è L’attimo fuggente, non la realtà. E se lo è, lo è per il tempo che dura la lezione, o poco più.

Ma quindi chi sono gli insegnanti? Sono uomini e donne che cercano di tamponare, fungendo un po’ da psicologi e un po’ da genitori, le falle di una società che ci vuole sempre più atomizzati e ignoranti per essere meglio eterodiretti. E sono persone che, fuori dalle pareti scolastiche, hanno una vita evenemenziale e affettiva che dà loro tutto il diritto di staccare e di non farsi coinvolgere troppo da quello che accade sul posto di lavoro. Il diritto di non sentirsi responsabili per ciò che loro non possono controllare nella vita emotiva dei loro alunni, di cui loro occupano una minima parte. E anche il diritto di mantenere una certa sana distanza da quello che fanno, che è un lavoro, non una vocazione monastica o una scommessa di vita.

In definitiva, dunque, a chi manca la scuola in presenza? Sicuramente a noi docenti, sicuramente a buona parte degli adulti che ne sfruttano il lato accuditivo, ma assai meno agli studenti che, in situazioni emergenziali, sembrano essere più pragmatici di noi adulti e anche in grado di adattarsi ai cambiamenti senza ricorrere ogni volta alla stampella della retorica.

(Luca Barbieri è docente di italiano e latino nella provincia di Trento).