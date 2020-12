di Federica Gregoratto

In un articolo pubblicato su Le Parole e Le Cose2 da Anonimo/a[1] lo scorso 25 novembre, nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza di genere, si sostiene che l’uomo violento e femminicida non è un malato da curare, ma un vizioso da deplorare.

Questa tesi potrebbe riscontrare favore a una condizione, scegliendo cioè di valorizzare il senso performativo alla base del pezzo, al di là del suo obiettivo polemico più immediato. L’occasione per l’intervento è fornita dai due disegni di legge depositati in Senato che chiedono il rafforzamento e il finanziamento statale dei cosiddetti “Centri per uomini maltrattanti”, strutture finalizzate alla “riabilitazione psico-educativa degli uomini autori di violenza”[2]. Ma l’effetto ricercato da Anonimo/a sembra più ampio e generale, e, generalmente, condivisibile: indurre i suoi lettori (forse più che le sue lettrici) a smettere di cercare giustificazioni e attenuanti. Colui che molesta, abusa, uccide una donna in quanto donna – secondo una definizione standard, anche se non perfetta, di femminicidio[3] – non va compreso, ma giudicato, senza appello. “Solo stigma e condanna”. Questo tipo di approccio mi sembra tuttavia manchevole, ancorché controproducente, e vorrei ora provare a dire perché.

La riduzione di un fenomeno così complesso, e a quanto pare in espansione, a una questione puramente e unicamente morale non è solo problematica concettualmente, ma finisce per mancare il bersaglio (la metafora un po’ mascolinista non è casuale). Che il femminicidio sia moralmente inaccettabile non mi sembra possa risultare controverso. Ma a che pro interpretarlo esclusivamente come vizio? Come tutti i vizi, non è anch’esso inscritto in una costellazione di norme e strutture culturali, sociali (per esempio economiche e giuridiche) e morali più ampia e ramificata? E cosa si può fare per estirparlo? Diverse cose. La rieducazione degli uomini maltrattanti è un’idea, che ad Anonimo\a suona però moralmente sospetta. Un’altra idea, la sua idea, è la condanna morale del singolo. Ad occhio, l’efficacia (per quanto non totale) dell’una non mi sembra paragonabile all’efficacia dell’altra. E più benevolmente: perché una deve escludere l’altra (e molte, molte altre ancora)?

Tralasciando l’aspetto perlocutorio, va detto che l’argomentazione del testo si dipana in modo bizzarro.

Il lungo paragrafo iniziale non introduce, stranamente, la questione della violenza di genere, ma è dedicato al pregiudizio razziale. Del razzismo viene fornita una “spiegazione evoluzionistica”, presentata come “del tutto” “ovvia”, secondo cui gli esseri umani sarebbero portat* a selezionare partner di cooperazione sulla base della paura per il diverso. Prescindendo dal fatto che l’ovvietà non pertiene ad alcuna teoria scientifica, la similitudine con la spiegazione dei pregiudizi di genere, della cultura patriarcale e della misoginia viene accennata nel paragrafo successivo, molto più breve, e reiterata successivamente ma solo come presupposto. L’ipotesi che vi sia un’analogia strutturale tra razzismo e sessismo è succosa, ma rimane nel vago. (Più plausibile, perché ampiamente discussa nella letteratura di riferimento, è che vi sia non tanto una somiglianza, ma un’intersezione tra oppressione basata su fattori di razza ed etnicità e oppressione basata su fattori di sesso e genere, laddove una forma di oppressione si alimenta e rafforza in virtù dell’altra – ma di questo non si fa parola).

Il passo successivo è un salto argomentativo ancora più strano. Dalla discussione di spiegazioni evoluzionistiche, biologistiche, sicuramente riduttive, che possono indurre in fallacia naturalistica – quando la presunta “naturalità” di una cosa viene presa come ragione per la sua bontà – si passa a parlare di disturbi psicologici. È vero che i “centri per uomini maltrattanti” sembrano appuntarsi su questi. Ma perché la giustificazione di una violenza in forza di presunte necessità evolutive dovrebbe trasformarsi in attribuzione di malattia (individuale)? Perché i “lasciti della nostra specie” – che magari ci sono, e sono problematici – vanno visti come patologici? La patologia del singolo, da un punto di vista di razionalità evolutiva, sarebbe al contrario mera disfunzione, intralcio. In altre parole, se la violenza fosse veramente necessità evolutiva, la deviazione individuale dovrebbe apparire, da quella prospettiva lì, come rifiuto della violenza. Agli occhi di una cinica natura, la turba individuale risulterebbe proprio nel suo contrario – rispetto, cura, dedizione generosa.

Forse intuendo questa impasse, Anonimo/a scarta poi bruscamente di lato, introducendo una spiegazione diversa, che questa volta mi pare azzeccata: Nel momento in cui la violenza naturale diventa socio-economica e sociale – “in un mondo dove tutto sommato la violenza generica (quella di tutti contro tutti) scema drasticamente, sostituita dalla violenza sottile del commercio o dell’iniquità economica” – quella di genere si fa allora “reazione”. Le sevizie, psicologiche e fisiche, sono dette ora espressione di un’incapacità di confrontarsi con e accettare l’emancipazione femminile. Le streghe vanno bruciate, si sa, le donne libere, ribelli, devono essere rimesse al loro posto. Interessante: qui è proprio lo spirito punitivo della violenza a colorarsi di moralità. Nell’ordine sociale, economico ma anche morale imperante, immorale è la donna autonoma, soggetto economico e sessuale (quando per esempio mette l’indipendenza e la carriera davanti alla famiglia, o può decidere come, con chi e a quali condizioni fare sesso). Invece che rispondere a una qualche supposta logica biologica, la violenza è dunque strumento per ristabilire l’ordine morale minacciato dalla patologia del femminismo, o peggio, della famigerata ‘teoria del (!) gender’.

Purtroppo, non è questa la strada percorsa nel resto dell’articolo.

Anonimo/a preferisce fare un passo indietro, incaponirsi sul fatto che la violenza non possa essere considerata una semplice “reazione nevrotica”, o una “sindrome”. Il problema, secondo me, non è tanto la proposta di una nuova morale di contro alla morale patriarcale – per esempio una morale fondata sull’autonomia della persona, o un’etica della cura e dell’amore. Il problema è che l’ordine morale difeso da Anonimo/a vuole ergersi a prospettiva astratta, separata da considerazioni di altro tipo (“o abbandoniamo del tutto questo linguaggio, e non ci sono violenti e vittime, ma malati e persone che la loro malattia danneggia, oppure non possiamo perdere di vista gli aspetti morali.”) Neppure Kant avrebbe sottoscritto un dualismo così assoluto.

Il paragrafo seguente, a mio avviso, è quello con più pasticci:

“Ma rimane il dubbio: un errore morale, un vizio, la cui genesi si possa spiegare, di cui si possa mostrare che è stato utile, confortevole, anche adattivo in un passato più o meno recente, per gruppi anche numerosi di persone, un giudizio morale distorto e perverso che ci era sembrato ovvio, e la cui ovvietà è naturale, o quasi inevitabile, è per questo meno vizioso? Le piccole meschinità, la violenza spicciola, del tutto prevedibile, sono più perdonabili forse del misfatto grandioso o della violenza gratuita? Forse sono più fascinose. Ma l’immoralità banale non è meno immorale.”

Innanzitutto, viene tracciata una distinzione tra violenza macroscopica e violenza microscopica. Ai miei occhi, rimane un mistero perché la seconda, come si dice anche nel paragrafo successivo, sarebbe quella “fascinosa”. Fascinosa? Probabilmente, qui l’obiettivo (giustamente) critico è la credenza falsa per cui un femminicidio sarebbe un atto isolato, un fulmine a ciel sereno. L’atto di violenza più estremo è invece senza dubbio il risultato di un processo, si radica in una storia. Il bagno di sangue conclusivo sarebbe in realtà prevedibile (ed evitabile), anticipato da tutta una serie di segnali che vengono invece sistematicamente ignorati, in un contesto come il nostro, in cui gli abusi e le manipolazioni sottili fanno parte del mobilio di ogni casa che si rispetti, borghese o proletaria che sia. Se fosse questo il punto, ben venga. Del resto, questo è il punto su cui sia studios* che attivist* hanno insistito e continuano a insistere con più determinazione. Perché la continuità tra violenza quotidiana, strutturale, invisibile, e l’exploit da titoli di giornale diventi palese, tuttavia, puntare il dito sulla condotta disdicevole del singolo non aiuta, e anzi travisa, che lo sguardo continua a zoomare sul momento, sul fatto isolato, sul particolare, mentre le connessioni d’insieme sfumano e si perdono sullo sfondo.

Ecco qui, allora, il nodo centrale della mia obiezione. Anonimo/a è convinto che la violenza di genere possa essere affrontata solo in due modi: o spiegata in senso evoluzionistico/biologistico, (violenza naturale, e perciò necessaria), o condannata moralmente. Ma tertium non datum solo nella ricostruzione che sto mettendo in discussione. Spiegare la “genesi” della violenza non significa darla per scontata, vederla come inevitabile, al contrario. La comprensione delle radici dell’immoralità mira all’avanzamento cognitivo, il suo fine, il superamento della violenza, è pratico. “E non c’è forse un dovere di reagire alla maledizione?” Appunto, non si può essere all’altezza di questo dovere se ci si limita a uno sguardo morale che non può che diventare moraleggiante o moralistico.

La maledizione smette di essere tale solo grazie ad un approccio strutturale, impegnato, cioè, a ricostruire il fitto intreccio di radici che sostengono e nutrono quello che si vede in superficie. Queste radici non sono mai del tutto “naturali”, ma una rete, sottostante a tutti gli ambiti di interazione sociale, fatta di regole, leggi, riti, valori, convinzioni, costrutti identitari, pattern affettivi, istituzioni. Per esempio, quelle identità tradizionali di genere – o sei uomo o sei donna (tertium non datum), se sei uomo devi essere indipendente, farti valere, saperti procacciare le cose che desideri a qualsiasi costo, etc., se sei donna devi saperti prendere cura delle debolezze altrui, delle loro dipendenze, accondiscendere, evitare il più possibile i no, etc. – che sono sopravvissute imperterrite alle fluidità postmoderne e neoliberali. O ancora, per esempio, la credenza, nonché abitudine pratica, per cui libertà dell’altr* sarebbe un limite alla e non una condizione per la nostra libertà. Per esempio, quelle idee secondo cui la gelosia, la follia, il deragliamento fungerebbero da indicatori positivi dell’intensità di una passione, il desiderio sarebbe solo desiderio di possesso e fusione, l’amore coinciderebbe con l’esclusività. Per esempio, quelle dinamiche sociali e non solo emotive di interdipendenza, in cui la difficoltà di lasciare il proprio aguzzino non è solo una questione di sentimenti, ma anche di sostentamento materiale, o di praticità logistiche. Per esempio, etc. etc.

Forse l’uomo violento e femminicida non è un malato, ma la società che si riproduce (malamente) su strutture di questo tipo lo è, e va cambiata. Quello che la persona singola (anonima o no – e in alcuni discorsi l’identità, per esempio di genere, o quella data dal colore della pelle, o dalla classe sociale, non è qualcosa che si possa nascondere facilmente) prova o fa – odio o compassione, desiderio di vendetta o istinto di cura, puntare il dito, cercare di comprendere e spiegare – è determinante, ma lo è nella misura in cui lo scopo è la trasformazione strutturale, non il lavaggio di coscienza.

[L’immagine in copertina riporta scene del film Gaslight (George Cukor, 1944), in cui il protagonista maschile si impegna a far credere progressivamente a sua moglie di essere pazza, finendo così per farla anche quasi impazzire, con lo scopo di derubarla. Gaslighting è il temine usato per definire un tipo particolarmente efficace di abuso psicologico (ma non solo), e ha una connotazione fortemente di genere. Una donna non è una vittima, ma lo diventa, non solo quando diviene oggetto di violenza, ma anche e soprattutto quando viene portata a dubitare di se stessa, a mettere in discussione il suo punto di vista sulle cose, la veridicità delle sue impressioni ed emozioni.]

[1] Si noti come la formulazione dell’anonimato non mette qui in discussione il binomio di genere: il pezzo è scritto o da un lui (anonimo) o da una lei (anonima). A parte la limitazione dell’anonimato stesso, l’esclusione dei generi non conformi al dualismo non è senza strascichi, nel contesto di un discorso sulla violenza di genere. Ma non insisterò su questo.

[2] Si veda l’articolo uscito su Repubblica il 23 Novembre 2020, “Più centri per uomini violenti”. La nuova sfida contro I femminicidi, a firma Viola Giannoli.

[3] Si veda per esempio Diana E. H. Russell e Roberta A. Harmes (a cura) Femicide in global perspective. New York: Teachers College Press 2001; Barbara Spinelli, Femminicidio: Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale. Milan: Franco Angeli 2008; Claire Laurent, Michael Platzer, and Maria Idomir, Femicide: A global issue that demands action, Vienna: Academic Council on the United Nation System (ACUNS) 2012. Per altri riferimenti, ho scritto un articolo su queste cose qualche anno fa.