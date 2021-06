di Pietro Pascarelli

All’ora più impensata, inaspettati, arrivano gli eventi, il destino, la bellezza. Un’emozione, una visione. Essendo sempre in attesa, ci abbandoniamo senza resistere. Facciamo un sogno: sentiamo “le dita rosa dell’alba e le acque verdi del mare”, e sono le parole di una canzone che viene da un jukebox. Ed è passata un’eternità da quando mettemmo in quella macchina, nel dancing del parco vicino a casa, le ultime cento lire, osservando con interesse gli strani scatti del braccetto di plastica storpio che sceglieva i dischi da un tamburo rotante a scomparti, un insensibile automa con la testa illuminata a festa al servizio dei sentimenti, della musica e della danza.

Da ragazzo ascoltavo con gli altri la musica dal lato esterno della recinzione del giardino, e nella luce fredda dei lampioni di quelle serate estive, qualcuno schiacciava il naso sulle foglie della siepe per gettare uno sguardo all’interno del vialetto d’ingresso da cui entravano le coppie. Io mi sentivo tristemente escluso da una meraviglia, e mi piaceva di più immaginare chi o come fossero gli adulti che pian piano affluivano sulla pista da ballo. In quell’esclusione dei ragazzini dal mondo dei grandi sentivo tutto l’incanto del mio stare sospeso fra essi, scoprendo così quell’altro in me stesso che considerava la sua particolare posizione.

Alle sette di sera, alcuni decenni fa, aspettavo G., finalmente venuta a trovarmi dopo tanto nulla. «Tornerò presto» — mi aveva detto. Tre mesi prima. Abbastanza per sentirsi impazienti: per la grandezza del distacco e ancor più per quella del ritorno. Un sapore speciale, che mette in subbuglio, che fa soffrire l’attesa.

Le ore sono come i luoghi. Che certe volte da soli spiegano i fatti, come sostengono alcuni. Sono famose, oltre a quell’ora (di Lorca) che è incredibilmente la stessa “a tutti gli orologi” anche certe date, perché la poesia è esattezza, oltre che anima (seguendo un’intuizione di Musil e di Jean-Luc Nancy).

Ma tante cose accadono, meno precisamente, ma fatalmente, all’alba dalle dita tinte di rosa, o in altri momenti indefiniti del giorno e della notte. Di solito, nella letteratura, e nei secoli passati, all’alba si riuniscono plotoni d’esecuzione, o essa sorprende amanti sensibili al canto dell’allodola e coi volti celati: un velo o il cappuccio di un pesante mantello li proteggono fino all’abbraccio proibito che prelude alla morte o alla fuga.

Che possono presentarsi come una gita in barca che si rivela senza ritorno. Stephen e Olive nel racconto La storia degli Hardcome di Thomas Hardy si scoprono innamorati, dopo aver cercato per anni di negare le verità del cuore. Non c’è tregua se deve compiersi qualcosa di fatale. Esso mette alla prova e rende necessaria la virtù, senza che sia promessa salvezza. L’amore improvvisamente si impone durante la piccola traversata, e Stephen e Olive, finalmente vicini e soli, si ritrovano spinti a vagare senza meta per mare guardandosi negli occhi, fino a perdersi fra le onde e a scomparire misteriosamente da una vita vissuta secondo convenzioni e sfide insensate che li aveva visti separati.

E vi sono anche albe industriali, capannoni indifferenti e assurdi pieni di rumori sordi, coppie operaie che escono dal letto insieme, o ad orari opposti, prendendo tra lume e scuro due strade diverse, per rivedersi alla sera o chissà quando.

C’è qualcosa che viene a tarda notte, o sul tardi la mattina, o all’imbrunire. Come certi misteriosi girovaghi – pensavo osservando i cubetti di ghiaccio dell’aperitivo tinti d’arancio e sormontati da una fetta di limone – anime vaganti che bussano quando si è fatto appena buio, o l’angelo sterminatore che segna porte con una X fatidica.

Il teatro universale del mondo inscenato dai pellegrini dei Canterbury Tales lavora anche a cielo aperto, mentre la taverna fumosa e ospitale del favoloso Wessex, con la sua insegna arrugginita che oscilla al vento e la pietra ruvida in cui è conficcato il suo piantone, è la scena sghemba e interrogativa, surreale e ipnotica dove si agitano i protagonisti delle Novelle delle nobili dame di Thomas Hardy. Ancora in locande sperdute nell’immensità di Spagna si materializzano le imprese del cavaliere dalla triste figura e del suo scudiero, fra ammiccanti fantesche, osti e avventori increduli e burloni, metafora di una realtà in cui le cose non rinviano ad altro che a se stesse. Don Chisciotte è rimasto senza mondo, perché mondo per lui non si può chiamare quel reame grigio privo di cavalieri e di donne angeliche cui dedicare le proprie imprese contro ogni torto o ingiustizia, di cui aveva letto nei suoi libri. La sua fantasia fervida è sola nel compito disperato di ridare vita e cuore alla realtà in cui è scaraventato, con uno spaesamento e un’angoscia di incredibile attualità, che sono ormai quelli della modernità secondo Foucault, lontana da Dio e priva di sogni e misteri, dove non c’è alcuna divinazione da fare.

Il sole entra da numerose finestrelle in fasci di luce, in cui sciami di pulviscolo fanno roteare onde di energia, emettono soffi bianco-bluastri come al cinema, un turbinio a occhi chiusi, come la passione amorosa. I tavoli di legno grosso e marrone sono accerchiati da molte persone, le cui anime vagano chissà dove mentre i corpi altrimenti giacciono nella paglie delle stalle sul retro e nelle camere da letto al primo piano, assistiti da boccali di vino rosso, da canzoni e grida.

Ma sono luoghi importanti anche quelli che ospitano i duelli nei romanzi di cappa e spada, ad esempio nei romanzi di Alexandre Dumas, per solito entro le mura e i giardini segreti di conventi di suore, o altrimenti importanti case remote nella brughiera o nel bosco, case lontane da castelli e villaggi, o città, con cui peraltro entreranno necessariamente in rapporto con l’evolversi delle vicende che legano i personaggi.

… Fra poco, pensavo, G. dovrebbe arrivare: canti, sonagliere, cupa-cupa, fila lunga di musicanti smilzi, ritmi dionisiaci. Ma solo dentro di me.

Non c’è niente di più deprimente della mancata risposta del mondo, dell’assenza di qualunque segnale, di un’assurda indifferenza rispetto alla mia crescente frenesia, ai dubbi e alle domande su questo ritardo, piccolo sì, per ora, ma pur sempre un ritardo. Dovrebbero lampeggiare all’unisono tutti i neon del mondo, aprirsi tutte le margherite in un’ora.

Bisogna saper aspettare. Ci riesco rispetto a tutto il resto. Non mi preoccupa mai il tempo necessario per fare le cose importanti. Ma quando si parla di un appuntamento di questo tipo, che si tratti della donzelletta o di Madame Sosostris, sono sulle spine. Non saprei non esserlo, perché è grande la potenza delle emozioni che circolano attorno alla parola donna e alla parola incontro.

E vi è qualcosa nell’inizio ogni volta che riguarda il distacco, la fine, l’incertezza, il ritrovamento, l’abbraccio, il camminare assieme. Due corpi affiancati e stretti l’uno all’altro, che si tengono per le braccia o per mano, che lanciano all’unisono il passo in un tramestio delle membra azzurre che si riconoscono e si cercano.

Viene la colomba che si posa solo alla meta, che non si ferma dove vede acqua o cibo, o golfi azzurri e sereni.

Pago il conto infilando una banconota sotto il bicchiere nel piattino di ceramica bianca.

Ormai manca poco. Lo capisco, e sono contento perché comincio a pensare che aspettare ancora qui, dove penso che ormai tutti mi guardino e mi compiangano in questa prolungata attesa, sarebbe imbarazzante, senza avere addosso un paio di lenti a specchio o una stella da sceriffo a fare da schermo protettivo abbagliante. Lo capisco da un riflesso della luce sul cinturino dell’orologio, dal disperdersi delle persone che un attimo fa affollavano il larghetto davanti al bar, e anche dall’improvviso scampanio che fa scappare gli uccelli appollaiati sulla finestra della torre, come infine dal fatto che il tipo del tavolo accanto nello stesso momento paga, si alza e se ne va. Nell’aria, inoltre, c’è odore di cucina delle trattorie vicine, ed è calato il rombo di auto e motociclette.

G. sta per arrivare, sento che si avvicina. E si apre una finestra nel petto, scende una scala dal cielo, il vento muove l’erba tenera di maggio.

Le sette sono passate da un po’.

Quel che mi aveva sempre attratto di G. erano i vestiti. Amici del suo corpo, lo presentano, lo valorizzano. Porta gonne morbide e leggere dai colori pastello (ocra, senape, ruggine) e golf sottili e comodi (bianchi, celesti, rossi) che sembrano nati insieme a lei, e dopo poco amano tanto i contorni del suo corpo da non lasciarli più. Aderenze, tensioni, collosità, tepore e morbidezza inteneriscono e danno visioni di passeggiate serene in strade alberate, sentori di bosco e di ciliegia come un sorso di borgogna. Sono il biglietto d’invito a un viaggio che non si dimentica. Non hanno le mie paure, il mio imbarazzo, e come il caschetto biondo di certe dive del cinema americano degli anni Cinquanta stanno sempre al posto giusto, che è esattamente quello dove si vanno a piazzare per la forza di gravità e il gioco delle superfici, dei volumi e degli attriti — ma soprattutto per una competenza tanto decisa e disinvolta, quanto anche delicata e sensibile, come quella della gazzelle che corrono eleganti nella savana, che io massimamente invidio. Placidamente si riscaldano di lei, ne prendono l’odore, il carattere buono e generoso, i gesti accoglienti. Io ho soprassalti o minute effervescenze, spine di desiderio, che accentuano timore e disagio. Quei vestiti libidinosi e cari tengono a bada l’ansia e prolungano il piacere della seduzione e della tenerezza. E stringendoci fra le braccia, arrivati a casa, nel nuovo incontro quei vestiti sono come la luna che assiste nella notte gli innamorati.

L’audacia fu nel primo invito, in illo tempore, e nel sostenere la possibilità teorica di quel rapporto. Declinare il timore come coraggio.

Nella mia insicurezza prometto (promisi) meraviglie. Apro le porte remote del mondo. Come Mandrake con piccoli velocissimi gesti illusionistici faccio comparire teatri metropolitani dov’erano cinema parrocchiali, e grandi anfiteatri universitari, poi bistrot gremiti di studenti e varia umanità, appestati dal caldo e dal fumo ma pieni di vita e di eros, invece della solitudine priva di idee di un pomeriggio domenicale sulle strade disadorne di una città deserta. Appaiono candide scale luminose da cui la bella discende verso una sala ristorante con orchestra e tavolini appartati, cuochi risvegliati all’alba per un uovo fritto, cosa abituale per una grande scrittrice che viveva a Parigi al Grand’Hotel. Il nulla dei giorni grevi della provincia diventa altro in un non-nulla. I baci si alternano sulle labbra ai fiocchi di neve, come nei versi di Hart Crane.

Apoteosi del possibile, fuochi d’artificio coloratissimi da tutte le navi in porto, ombre di intimità riservata ed esclusiva, la vita nel suo fluire. Calici di champagne e declamazione di versi, letti da piccoli libri tenuti in mano come messali, portati qua e là in borse di stoffa flosce, alzati a indicare per un attimo il rapporto con qualcosa che sta dentro di noi e ci trascende, o nel risuonare dei nostri passi, cadenzati come come metri poetici.

Poi i giorni, le cose, ciò che segue, tutto viene un po’ per caso da solo, lungo un sentiero ormai tracciato, largo e sicuro. C’è lei. Diventa un mondo in cui i mozziconi di sigaretta si possono gettare a terra, i capelli si ravviano con un tocco delle mani senza bisogno di pettine, si scopre l’innocenza della biancheria appena deposta su una sedia, il biancore di un avambraccio che aspetta piegato sotto una testa castana.